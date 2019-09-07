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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يغلق على انخفاض بعد ظهور تحقييقات جديدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات الجمعة متأثراً بتقارير عن إجراء تحقيقات جديدة بشأن ممارسات شركة التواصل الاجتماعي المتعلقة بالإعلانات وسوء استغلال بيانات المستخدمين.
وتجريي ولايات أمريكية عديدة تحقيقات بشأن خرق "فيسبوك" للتنافسية وتعريض بيانات المستخدمين لخطر التسريبن وتم الإعلان عن هذه الإجراءات من جانب الادعاء العام في نيويورك.
وأكدت سلطات حماية المنافسة الأمريكية أن اكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم عليها الالتزام بالقواعد وحماية بيانات المستخدمين وعدم التلاعب في أسعار الإعلانات.
وقالت "فيسبوك" إن لديها العديد من الخيارات عند فيما يتعلق باستخدام الخدمات على الإنترنت وأنها تتفهم ضرورة الحرص على التنافسية.
وكان تقارير أخرى قد كشفت الخميس عن اختراق قواعد ببيانات ملايين المستخدمين وتسريب بيانات هامة من بينها أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني ومواقع وغير ذلك.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 1.8% إلى 187.4 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الجمعة عند 190.2 دولار وأقل سعر عند 186.3 دولار.
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