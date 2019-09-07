شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة وتحقق مكاسب أسبوعية رغم بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية، وذلك رغم صدور بيانات حكومية ضعيفة وتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وقبل انطلاق المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أوائل الشهر المقبل، قال مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية "لاري كودلو" بأنه متفائل حيال هذه الجولة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد 130 ألف وظيفة في أغسطس/آب بينما توقع محللون إضافة 160 ألفاً، فيما استقر معدل البطالة عند 3.7% دون تغيير.



وصرح "باول" بان البنك المركزي لا يتوقع تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود وشيك مشيدا بقوة سوق العمل، لكنه اعترف بالضغوط على الاقتصاد واستمرار ضعف معدل التضخم.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.4% وأغلق عند 56.52 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6%، وسجل أعلى سعر عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 54.8 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1% مغلقا عند 61.54 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وسجل أعلى سعر عند 61.1 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 69 نقطة) إلى 26797 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 26860 نقطة وأقل مستوى عند 26706 نقاط.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2978 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ اعلى مستوى عند 2985 نقطة وأقفل مستوى عند 2972 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 8103 نقاط، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 8134 نقطة وأقل مستوى عند 8098 نقطة.