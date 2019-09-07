شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تواصل التراجع وتسجل خسائر أسبوعية بنحو 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية العملات الرقمية ومن بينها الريبل في تعاملات الجمعة وسجلت خسائر أسبوعية نتيجة إقبال المستثمرين في الآونة الأخيرة على أسواق الأسهم في ظل التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكان الملياردير والمستثمر الأمريكي "ماركر موبيوس" قد حذ من العملات الرقمية و"بلوك شين" وإمكانية اختراقها وقرصنتها بسهولة.



وخالفت هذه التصريحات ما قاله أحد مسؤولي "آبل" بأن العملات الرقمية أصول واعدة ومثيرة للاهتمام.

Advertisements



ووقعت العملات الرقمية تحت وطأة الضغوط بعد الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين اوائل الشهر المقبل الأمر الذي يفتح الباب أمام هدوء التوترات بين البلدين والتمهيد نحو عقد اتفاق شامل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 0.25 دولار، وسجلت خسائر أسبوعية بنسبة 3.8%، فيما بلغت أعلى مستوى اليوم عند 0.26 دولار وأقل سعر عند 0.25 دولار.



أما "بتكوين"، فقد انخفضت بنسبة 2% إلى 10351 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 10946.3 دولار وأقل سعر عند 10199.4 دولار.