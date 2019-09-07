شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 8 - 12 من سبتمبر الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، ينعقد اجتماع مجلس إدارة لشركة دريك أند سكل إنترناشونال المدرجة بسوق دبي المالي يوم غدا الأحد وذلك للموافقة على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة أعمال لجان مجلس الإدارة.

وفي ذات اليوم أيضا يناقش مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني المدرج بسوق أبوظبي المالي بعض الأعمال المصرفية العامة التي ليس لها تأثير على سعر السهم، وينظر مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" المدرجة بسوق أبوظبي المالي في استمرارية النشاط ومستجدات المبيعات بالشهر الماضي.

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ويجتمع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الإثنين المقبل لمناقشة مستجدات العمل بشكل عام ومواضيع إدارية أخرى.

وأما يوم الثلاثاء فيجتمع مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة المدرجة بسوق أبوظبي المالي وذلك لمناقشة إعتماد القرار بالتمرير للموافقة على البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

ويجتمع مجلس إدارة شركة القدرة القابضة المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الثلاثاء أيضا وذلك لمناقشة مواضيع عامة مرتبطة بالشركة وهذا لن يؤثر على سعر السهم.

وتجتمع يوم الأربعاء القادم موعد انعقاد الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال المدرجة بسوق دبي المالي وذلك للموافقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة والموافقة على التوصية بشأن تغيير اسم الشركة ليصبح مجموعة أبوظبي المالية، وتعديل النظام الأساسي للشركة بمايسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة لسبعة أعضاءـ وتمرير قرارت دون حد أقصى.