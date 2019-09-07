مطار المدينة يتصدر رضا المسافرين في أغسطس رغم التراجع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رغم تراجعه عن قمة تاريخية في مستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات، لا يزال مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأعلى تقييما في إحصائية أغسطس والصادرة أمس من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تراجع تقييم المطار إلى 76% مقارنة بـ80% في يوليو، فيما شارك في التقييم أكثر من 106 آلاف شخص.

وحل بالمرتبة الثانية مطارا الملك خالد الدولي بالرياض والملك فهد الدولي بالدمام، بالنسبة نفسها (74%)، حيث حافظ مطار الرياض على التقييم للشهر السابق نفسه، فيما ارتفع تقييم مطار الدمام إلى 75%. وتذيل التقييمات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والذي تراجع إلى 59% مقارنة بنسبة 60% في يوليو.

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وبحسب إحصائية الهيئة لأغسطس والتي شارك فيها أكثر من 667 ألف مسافر، انخفضت نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة في المطارات الأربعة مجتمعة إلى 72%، مقارنة بيوليو الماضي والتي بلغت فيه النسبة 73%.

وتصدر مطار الرياض بعدد التقييمات والتي تجاوزت 387.5 ألف تقييم، تلاه مطار المدينة بنحو 106.2 آلاف تقييم، ومطار الدمام بعدد 98 ألف تقييم، وأخيرا مطار جدة بـ75.2 ألف تقييم.

وتجري الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتصدر هيئة الطيران تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.