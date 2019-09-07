شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: تخفيض سعر قنطار قطن بحرى لـ2300 جنيه أقل من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج أن عرض بيع قطن وجه بحرى بسعر 2300 جنيه للقنطار أقل من المتوقع، ويؤثر بالسلب على تجارته.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن السعر المتوقع لبيعه للقطاع الخاص كان 2500 جنيه، إلا أن وزارة الزراعة حددته بأقل من ذلك، وهذا يتعارض مع الآلية الجديدة لتداول القطن، ويسبب خسائر لشركات تجارة وحليج الأقطان العامة.

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وأوضحت أنه كان من المقترض التشاور بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام حول السعر قبل تحديده خاصة لأقطان 86و94، لافتة أن وزارة الزراعة العام الماضى كانت سببا فى شراء شركات قطاع الاعمال العام القطن بـ2700 جنيه للقنطار، فى حين أن سعره بالأسواق، كان فى حدود 2350 جنيها للقنطار مما عرضها لخسائر كبيرة.