شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن عند 21 جنيها .. والبيض عند 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 -9 – 2109 وذلك وفق الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الدواجن مستقرة بالسوق المصرى ، موضحا أن الأسعار من المزرعة بـ18 جنيها للكيلو ، وأن السعر يصل للمستهلك بين 21 – 22 جنيها للكيلو وذلك حسب المنطقة ، مضيفا أن أسعار الدواجن البلدى من المزرعة الدواجن ب 24 جنيها للكيلو فى حيت تصل للمستهلك بين 29 – 30 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة.

وأضاف السيد فى تصريح ل"الخليج 365" أن أسعار البيض استقرت عند 24 جنيها للكرتونة من المزرعة، في حين يصل سعرها فى الأسواق بين 30 -31 جنيها.