مسؤول في "مراس" لـ"الخليج": نتحمّل فارق تكاليف تخفيض رواتب ومزايا المواطنين في "دي إكس بي"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

قال مسؤول في شركة «مراس» أن المجموعة وهي شريك في «دي اكس بي» قررت تحمّل فارق تكاليف تخفيض رواتب ومزايا المواطنين في الشركة انطلاقا من دعمها للتوطين.

وأضاف المسؤول في تصريحات لـ«الخليج» أن قرار تحمل تكاليف خفض رواتب المواطنين في «دي إكس بي» هدفه الاستقرار الاجتماعي لأبناء وبنات الإمارات العاملين في الشركة، وأكد حرص المجموعة على التوطين في جميع مؤسساتها والشركات التابعة لها، وقال: «القرار يؤكد التزامنا برسالة الموسم وأن توفير الوظائف للمواطنين يبقى أولوية».

ورداً على سؤال قال المسؤول في «مراس»: «قرار التخفيض اتخذه مجلس إدارة دي إكس بي والذي يمثل مستثمرين مواطنين وأجانب بناء على دراسات تراعي أوضاع الشركة المالية وجرى إعدادها قبل 6 أشهر وليس وليد اللحظة».