شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في "مراس" لـ"الخليج": نتحمّل فارق تكاليف تخفيض رواتب ومزايا المواطنين في "دي إكس بي" والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"
قال مسؤول في شركة «مراس» أن المجموعة وهي شريك في «دي اكس بي» قررت تحمّل فارق تكاليف تخفيض رواتب ومزايا المواطنين في الشركة انطلاقا من دعمها للتوطين.
وأضاف المسؤول في تصريحات لـ«الخليج» أن قرار تحمل تكاليف خفض رواتب المواطنين في «دي إكس بي» هدفه الاستقرار الاجتماعي لأبناء وبنات الإمارات العاملين في الشركة، وأكد حرص المجموعة على التوطين في جميع مؤسساتها والشركات التابعة لها، وقال: «القرار يؤكد التزامنا برسالة الموسم وأن توفير الوظائف للمواطنين يبقى أولوية».
ورداً على سؤال قال المسؤول في «مراس»: «قرار التخفيض اتخذه مجلس إدارة دي إكس بي والذي يمثل مستثمرين مواطنين وأجانب بناء على دراسات تراعي أوضاع الشركة المالية وجرى إعدادها قبل 6 أشهر وليس وليد اللحظة».
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في "مراس" لـ"الخليج": نتحمّل فارق تكاليف تخفيض رواتب ومزايا المواطنين في "دي إكس بي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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