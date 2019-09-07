شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة تفتتح معرض عودة المدارس بفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المعرض الذي تقيمه غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بمنطقة فيصل على مساحة ألفي متر مربع ومشاركة 42 شركة.

وحضر فعاليات الافتتاح كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فضلاً عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة

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وقال، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض أهلاً مدارس بمختلف المحافظات شهدت تعاوناً كبيراً بين مختلف الجهات لإخراجها بالشكل المطلوب وعلى رأس تلك الجهات الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، مؤكداً أن للمعارض دور كبير فى تقديم مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين

وأكد عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعرض المقام على مساحة ألفي متر مربع يشارك به أكثر من 42عارض يمثلون شركات كبري بالسوق تعرض منتجاتها من مستلزمات المدارس بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة حرص على أن يكون المعرض مكيف الهواء تيسيراً على المواطنين.