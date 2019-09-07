شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لوزارة الاستثمار بعنوان "المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادى للمرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، مؤتمرا تحت عنوان" المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن فعاليات التمكين الاقتصادى للمرأة بعد غد الاثنين والذي ستفتتحه كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وجابرييلا راموس، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة التعاون مع مجموعة العشرين والسفير يان تيسليف، سفير السويد لدي القاهرة بحضور شخصيات رفيعة المستوى وشركاء في التنمية وخبراء في مختلف المجالات بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني من مصر ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويشهد المؤتمر عدة جلسات من أبرز المتحدثات فيها وزيرة التضامن الاجتماعي، و وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، و نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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وستركز المناقشات الوطنية على مجموعة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرًا لتشجيع المشاركة الإيجابية للمرأة في القطاع الخاص بما في ذلك قانون الاستثمار.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتنسيق مع شركاء مصر في التنمية ومختلف المؤسسات الدولية من أجل دعم جهود الحكومة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأعمال.