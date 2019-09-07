شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع يضم 4 وزارات بولندية مع مسؤلين مصريين لزيادة التجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، برئاسة السفير رضا بيبرس مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والمشرف على قطاع التعاون الأوروبى، وبصحبته وفد من رجال الأعمال فى مؤتمر وزارى فى بولندا بحضور السفير حسام القاويش سفير مصر فى بولندا.

وقالت وزارة الاستثمار ، إنه تم عقد اجتماع في مقر وزارة ريادة الأعمال والتكنولوجيا البولندية، ضم مسئولي هذه الوزارة وكذا وزاراتى الخارجية والاستثمار والتنمية الاقتصادية والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة.

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وخلال الاجتماع أفاد مسئول وزارة ريادة الاعمال والتكنولوجيا أن هذه الوزارة أنشئت مؤخراً، في إطار خطة هيكلة الحكومة البولندية، وإعادة ترتيب أولوياتها بهدف تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادراتها، وتشجيع الابتكار، واتخاذ التدابير والتشريعات اللازمة من أجل تحسين بيئة الاعمال لهذه المجالات، وجعلها قادرة على التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية، وكذا الاستفادة وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الأخرى من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، كما تم التطرق لبحث سبل إزالة العوائق التي تحول دون تنمية التجارة البينية.