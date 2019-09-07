شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 21 مشروعا لمياه الشرب بسوهاج بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، ومرافقوهم، الزيارة التفقدية للمشروعات المختلفة بمحافظة سوهاج، بتفقد محطتى مياه سوهاج غرب، وإدفاء وأولاد نصير.

وقال وزير الإسكان: جارٍ إجراء تجارب التشغيل لمشروع استكمال توسعات محطة مياه سوهاج غرب، بطاقة 75 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، لخدمة 500 ألف نسمة بغرب مدينة سوهاج والقرى المجاورة، ومحطة مياه إدفا وأولاد نصير، بطاقة 17 ألف م3/يوم، بتكلفة 64 مليون جنيه، لخدمة 110 آلاف نسمة بقرى إدفا وأولاد نصير.

Advertisements

وأوضح الوزير أنه جارٍ تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظة سوهاج، بتكلفة مليار و266 مليون جنيه، وتشمل (محطة مياه المنشاة - محطة مياه ساقلته - شبكات مياه طما - شبكات مياه شطورة - شبكات مياه نيدة - محطة مياه نقالى البوحة - محطة مياه نقالى قصر الثقافة - محطة مياه نقالى بالصفيحة - محطة مياه نقالى عرب العطيات - محطة مياه أولاد الشيخ - محطة مياه الزهراء - وحدة حديد ومنجنيز أم دومة - محطة مياه الشيخ زين الدين - محطة مياه قرية بنجا - محطة مياه جهينة - محطة مياه فاوجلى).

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بالمحافظة، بتكلفة 567 مليون جنيه، وتشمل (استكمال توسعات سوهاج غرب - شبكات مياه دار السلام - محطة مياه نقالى الكتكاتة - محطة مياه نقالى بنزلة القاضى - محطة مياه إدفا وأولاد نصير).