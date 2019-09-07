في يومين فقط خسر 13 جنيها.. تراجع كبير لأسعار الذهب في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، السبت 7 سبتمبر، بقيمة 3 جنيهات، بعدما انخفضت 10 جنيهات الجمعة.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، مؤخرا، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 712 جنيهات، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويشهد سوق الذهب حالة من التراجع فى المبيعات قد تصل إلى حد الركود فى بعض المحافظات بسبب الارتفاعات الكبيرة التى حققها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.

وبحسب رويترز، انخفضت أسعار الذهب عالميا، لتسجل الأوقية 1505 دولار، مع تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقنا على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر مما غذى التفاؤل بإحراز تقدم كبير في خفض التصعيد في النزاع التجاري المرير والطويل بين البلدين.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:

عيار 18 بـ 596 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 697 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 795 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5576 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.