شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 7-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وهبط عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر من 710 جنيهات للجرام إلى 697 جنيها للجرام فى تداولات اليوم السبت.
أسعار الذهب فى مصر:
عيار 18 سجل 596 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 697 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 795 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5576 جنيها
أوقية الذهب 1505 دولارات.
معدن الذهب فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره.
سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوت محدود قد يكون جنيه إلى جنيهين فى سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى أخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير جدا بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.
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