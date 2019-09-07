شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 7-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 7-9-2019 تراجعا بقيمة 3 جنيهات، قياسا على أسعار الذهب أمس، هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع ملحوظ فى سعر الذهب عالميا من 1527 دولارا إلى 1505 دولار.

وهبط عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر من 710 جنيهات للجرام إلى 697 جنيها للجرام فى تداولات اليوم السبت.



أسعار الذهب فى مصر: أسعار الذهب فى مصر: عيار 18 سجل 596 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 697 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 795 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5576 جنيها

أوقية الذهب 1505 دولارات. عيار 21 سجل 697 جنيها للجرامعيار 24 سجل 795 جنيها للجرامالجنيه الذهب 5576 جنيهاأوقية الذهب 1505 دولارات.

سعر الذهب فى مصر يرتبط بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية.

Advertisements

يرى خبراء الذهب فى مصر، أن السوق المصرى تضرر كثيرا جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب.

معدن الذهب فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره.

سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوت محدود قد يكون جنيه إلى جنيهين فى سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى أخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير جدا بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.