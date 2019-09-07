شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: انخفاض أسعار الأسمنت لـ670 جنيها والحديد لـ11800 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا طفيفا فى الأسعار داخل الأسواق المصرية وذلك بسبب زيادة المعروض .

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأسمنت شهدت تراجعا حيث يبدأ السعر من 670 جنيها فى حين كانت أسعاره خلال الفترة الماضية يبدأ من 750 جنيها للطن، مشيرا إلى أن الأسعار للمستهلك تبدأ من 800 جنيه مقابل 850 جنيها.

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وأضاف الزينى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار حديد التسليح شهدت تراجعا أيضا وذلك بسبب زيادة المعروض فى الأسواق، موضحا أن معدل التراجع يصل إلى 200 جنيه فى الطن، موضحا أن الأسعار للمستهلك تبدأ 11800 جنيه وتختلف بحسب نوعية الحديد والتصنيع وجودته .