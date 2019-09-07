شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب 13 جنيها على مدار يومين.. وعيار 21 بـ697 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر تراجعا كبيرا على مدار يومى الجمعة والسبت بقيمة 13 جنيها، بسبب الهبوط الكبير الذى شهده المعدن النفيس ليهبط من أعلى سعر سجله الذهب فى 6 سنوات.

وتراجع الذهب أمس الجمعة بقيمة 10 جنيهات، ثم هبط اليوم بقيمة 3 جنيهات، ليبلغ اجمالى التراجع على مدار اليومين 13 جنيها، حيث هبط عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر من 710 جنيها للجرام إلى 697 جنيها للجرام فى تداولات اليوم السبت.



أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 596 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 697 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 795 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5576 جنيها

أوقية الذهب 1505 دولار. أسعار الذهب فى مصر:عيار 18 سجل 596 جنيها للجرامعيار 21 سجل 697 جنيها للجرامعيار 24 سجل 795 جنيها للجرامالجنيه الذهب 5576 جنيهاأوقية الذهب 1505 دولار.

ونقلت وكالات الأنباء، أن الطلب على الذهب تراجع مع تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقنا على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر مما غذى التفاؤل بإحراز تقدم كبير في خفض التصعيد في النزاع التجاري المرير والطويل بين البلدين.

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وقفز الذهب نحو 18% منذ بداية العام الجاري إذ أوقدت الحرب التجارية مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وشجعت بنوكا مركزية كبيرة في أنحاء العالم على خفض أسعار الفائد.

سعر الذهب فى مصر يرتبط بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية.