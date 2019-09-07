شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب 13 جنيها على مدار يومين.. وعيار 21 بـ697 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب فى مصر:
عيار 18 سجل 596 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 697 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 795 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5576 جنيها
أوقية الذهب 1505 دولار.
ونقلت وكالات الأنباء، أن الطلب على الذهب تراجع مع تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقنا على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر مما غذى التفاؤل بإحراز تقدم كبير في خفض التصعيد في النزاع التجاري المرير والطويل بين البلدين.
وقفز الذهب نحو 18% منذ بداية العام الجاري إذ أوقدت الحرب التجارية مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وشجعت بنوكا مركزية كبيرة في أنحاء العالم على خفض أسعار الفائد.
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