شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: تكثيف الزيارات مع بولندا لدعم العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن وجود خطة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع بولندا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصدر فى الوزارة لـ"الخليج 365" أن الخطة تركز على المشاركة فى المؤتمرات الاقتصادية بجانب تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين حيث تعد بولندا واحدة من الدول المهمة وسط أوروبا.

وذكرت الوزارة أن وفد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى برئاسة السفير رضا بيبرس مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والمشرف على قطاع التعاون الأوروبى قام بزيارة إلى بولندا وبصحبته وفد من رجال الأعمال حيث تم عقد لقاء موسع مع مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة برئاسة نائب رئيس الوكالة البولندية بحضور السفير حسام القاويش سفير مصر فى بولندا ،وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء كون بولندا عضوا في الاتحاد الاوروبى وتجمع الفيشجراد الذى يضم أيضاً المجر والتشيك وسلوفاكيا، في مقابل ارتباط مصر بالاتحاد الاوروبى من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وكذا عضويتها فى تجمع الكوميسا، وهو ما يعطى بعداً استراتيجياً للعلاقات بين البلدين سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف.

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وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الرؤى والخبرات في مجال انشاء وادارة المناطق الاقتصادية، وبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها انشاء منطقة صناعية بولندية بهدف زيادة الاستثمارات البولندية في مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الزراعة، التعليم، السياحة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة (الغذائية والخشبية)، والثقافة.

وتم خلال هذا الاجتماع اللقاء مع عدد من كبرى الشركات البولندية والتي تعمل في مجالات: النقل الجوى، الصناعات الهندسية، محركات السيارات، منتجات الألبان، نظم تكنولوجيا المعلومات، الملابس، والبترول والغاز.