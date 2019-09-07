شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات بسوق العبور والطماطم تبدأ من 2.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبوم السبت 7-9-2019 وذلك بحسب الأسعار المقررة بسوق العبور .

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر كيلو الطماطم ليتراوح من 2.5–5.5 جنيه واستقرت أسعار كل من كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيها، واستقر سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 12 – 18 جنبها، والخيار ما بين 2.5 – 8 جنيهات للكيلو.

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وأضاف النجيب فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الليمون تراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والتين البرشومى 5 -8 جنيهات.