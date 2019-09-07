شكرا لقرائتكم خبر عن الترويج للمشروعات القومية فى منتدى الاستثمار المصرى البولندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى برئاسة السفير رضا بيبرس مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والمشرف على قطاع التعاون الأوروبى وبصحبته وفد من رجال الأعمال بالمشاركة فى منتدى الاستثمار المصرى البولندي بحضور السفير حسام القاويش سفير مصر فى بولندا.

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وألقى السفير رضا بيبرس كلمة افتتاحية نيابة عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، تضمنت التأكيد على حرص الجانب المصرى على تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول، حيث تم استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر وما تم اتخاذه من تدابير من شانها تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالإضافة إلى قانون الاستثمار، وما يتيحه من حوافز وضمانات للمستثمرين وتم القاء الضوء على المشروعات الكبرى واتفاقات التجارة الحرة والتي تجعل من مصر بوابة لسوق كبير قوامه 1,8 مليار نسمة ، وهو ما يتيح فرص كبيرة للاستثمار في مصر وتم مناقشة مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل الاستثمار، الزراعة، التعليم، السياحة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة (الغذائية والخشبية)، والثقافة.

و خلال المنتدى تم تقديم عروض ترويجية عن الاستثمار وفرصه في مصر، وكذا الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناه السويس وكذا تقديم مواد ترويجية ودعائية إلى الشركات البولندية المشاركة في هذا المنتدى وعقد اجتماعات B 2 B بين رجال الأعمال بالبلدين.