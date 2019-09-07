شكرا لقرائتكم خبر عن 278 مليار دولار إجمالى نفقات الصين على البحث والتطوير فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير رسمي أن إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير خلال العام الماضي بلغ 97 .1 تريليون يوان (حوالي 278 مليار دولار) بزيادة 2 .207 مليار يوان (2 .29 مليار دولار) عن العام السابق عليه.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء –في أحدث تقرير أصدرته اليوم- أن إنفاق الصين على البحث والتطوير سجل رقما قياسيا ليشكل 19 .2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، بزيادة 04 .0 نقطة مئوية عن عام 2017.



وأضافت أن الاستثمار في البحث الأساسي تجاوز 100 مليار يوان (1 .14 مليار دولار) لأول مرة العام الماضي، ما يمثل 5 .5% من إجمالي الإنفاق.

وقال "لي يين" المسؤول بمصلحة الدولة الصينية للإحصاء إن الصين شهدت نموا مزدوج الرقم في إنفاقها على البحث والتطوير لثلاثة أعوام متتالية، وحافظت على المكانة الثانية في العالم من حيث الإنفاق على البحث والتطوير منذ عام 2013.