شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو منطقة اليورو بفعل ضعف التجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة أن نمو منطقة اليورو تراجع بمقدار النصف في الربع الثاني من العام الجاري مع انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو زاد 0.2% في الربع الثاني، بعد نموه 0.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وتماثل البيانات التقديرات السابقة ليوروستات وتوقعات السوق، وتؤكد الآفاق التشاؤمية للتكتل الذي يضم 19 دولة والذي يواجه تهديداً مزدوجاً من ضبابية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والحروب التجارية.
وتباطأت التجارة ككل خلال الربع، مع نمو الواردات بوتيرة أقل واستقرار الصادرات بعد أن سجلت نمواً نسبته 0.9% في الربع السابق. وإجمالاً، ساهمت التجارة بخصم 0.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. (رويترز)
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