«بيفورت»: الإمارات شجعت استثمارات القطاع الخاص بالتجارة الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دراسة حديثة أعدتها شركة «بيفورت»، إحدى شركات «أمازون» في المنطقة، أن أحد أهم أسباب نجاح التجارة الإلكترونية في الإمارات هو التزام الجهات الحكومية بدعم هذا القطاع منذ العام 2010، الأمر الذي شجع العديد من الشركات على الاستثمار في سوق الإمارات.

وأضافت «بيفورت» أن عدة عوامل ساهمت في نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، أبرزها تبني فئة معتبرة من المتسوقين الدفع عبر الإنترنت والتسوق عبر الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية، إلى جانب العديد من شركات التجارة الإلكترونية المحلية التي تم تطويرها لتغطي المنطقة.

وأوضحت الدراسة أنه كان لنجاح مواقع مثل «سوق دوت كوم»، و«دوبيزل»، «ونمشي دوت كوم»، و«جادو بادو»، أثر كبير في تطور قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، لاسيما مع دخول العديد من الشركات الناشئة للعمل في القطاع.

وقدرت الدراسة أن الإمارات تستأثر بنصف مبيعات التجارة الإلكترونية على مستوى دول الخليج، فيما يتوقع أن تصل قيمة القطاع في الإمارات إلى نحو 10 مليارات دولار العام 2022.

وذكرت الدراسة أن نمو قطاع التجارة الإلكترونية لا يدفع نمو القطاع الخاص فقط، بل إن الحكومة الذكية تسعى إلى الاستفادة من هذا التوجه، ما يوفر على المقيمين الكثير من الأعباء، ويسهل عليهم الخدمات بشكل عام.

وأفادت الدراسة بأنه، ومع بعض التطورات في تشريعات العمل في هذا القطاع مثل السماح للشركات بالعمل في قطاع التجارة الإلكترونية في المناطق الحرة، وتحسين عمليات وتسعيرات التصدير والتوريد، فإن الإمارات تقف في موقع متقدم للاستفادة من هذا القطاع بشكل أكبر لتحقق المزيد من النمو وتستمر في قيادة المنطقة بقطاع التجارة الإلكترونية ليحمل مستقبلاً مشرقاً أكثر من أي وقت مضى.

وذكرت دراسة «بيفورت» أنه ومع زيادة استخدام الإنترنت والهواتف الذكية في الإمارات، فإن قطاع التجارة الإلكترونية يتوقع له الوصول إلى مستويات نمو جديدة، حيث أظهرت نتائج أبحاث جديدة من «جوجل» أن الإمارات تقود قطاع استخدام الهواتف الذكية حول العالم بنسبة 73.8%، وأن استخدام الإنترنت بين سكان الدولة تصل نسبته إلى 91.9%.وأضافت الدراسة أن هذه النسبة العالية من أعداد مستخدمي الإنترنت في الإمارات يمكن ترجمتها إلى عدد هائل من المتسوقين عبر الإنترنت، وبحسب إحدى الجهات المالية في الدولة، فعلى الأقل يقوم 1 من كل 3 مقيمين في الإمارات بعملية شراء عبر الإنترنت واحدة على الأقل كل أسبوع، فيما يرتفع هذا الرقم إلى 1 من كل 2 عندما يتعلق الأمر بدبي.

وأشارت دراسة «بيفورت» إلى أن أعلى الأقسام مبيعاً في الإمارات عبر الإنترنت هي: الإلكترونيات الاستهلاكية والساعات والملابس.