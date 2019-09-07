بورشه تقدم «تايكان» أولى سياراتها الرياضية الكهربائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بورشه مؤخراً عن أولى سياراتها الرياضية الكهربائية بالكامل أمام الجمهور، في عرض أول عالمي مذهل أقيم في ثلاث قارات في الوقت نفسه. قال أوليفر بلومه، رئيس المجلس التنفيذي لبورشه إيه جي، الذي افتتح العرض العالمي الأول في برلين: «تمثل سيارة تايكان همزة وصل بين ماضينا ومستقبلنا، وتضيف سطوراً جديدة إلى قصة نجاح علامتنا التجارية - تلك العلامة التي طالما أثارت إعجاب الكثيرين من جميع أنحاء العالم، وأبهرتهم على مدار 70 عاماً».

تعتبر السيارة الرياضية رباعية الأبواب «الصالون» نموذجاً فريداً، وتوفر أداء بورشه المعهود مع وسائل اتصال متكاملة وملائمة للاستخدام اليومي. في الوقت ذاته، ترسي طرق الإنتاج بالغة التقدم وتجهيزات سيارة تايكان معايير جديدة على مستوى الاستدامة والتقنيات الرقمية.

وسيكون الطرازان تايكان توربو إس وتايكان توربو أول طرازين يُطرحان في الفئة الجديدة. وقد جُهز الطرازان بأحدث التقنيات التي تأتي ضمن نظام بورشة للأداء الكهربائي، وهما من أقوى الطرازات في مجموعة المنتجات الحالية لشركة تصنيع السيارات الرياضية. وستتبعها طرازات أقل قوةً من هذه السيارات ذات الدفع الرباعي هذا العام. وستكون بورشه تايكان كروس توريزمو أولى الطرازات التي تضاف إلى فئة الطرازات الكهربائية.

وتولد سيارة توربو إس من تايكان الأعلى في فئتها قوة أكثر تفوقاً تصل إلى 761 حصاناً (560 كيلو واط) مع تقنية التحكم في الانطلاق، فيما تولِّد نسخة تايكان توربو قوةً تصل إلى 680 حصاناً (500 كيلو واط). وتتميز توربو إس بقدرتها على قطع مسافة تصل إلى 412 كم بالشحنة الواحدة، فيما تقطع سيارة تايكان توربو بالشحنة الواحدة مسافة 450 كم (وفقاً لاختبار المعايير العالمية الموحدة للسيارات الخفيفة في كلتا الحالتين). وتبلغ السرعة القصوى لسيارتي الدفع الرباعي 260 كم/الساعة.