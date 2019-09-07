شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع تحت ضغط توترات التجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط، أمس الجمعة، في الوقت الذي واصلت فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الضغط على المعنويات على الرغم من إحراز تقدم دبلوماسي.
وتراجع خام القياس العالمي برنت 1.6%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.7% إلى 55.81 دولار للبرميل.
وما زال برنت يتجه لتحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي بينما يمضي الخام الأمريكي على مسار الارتفاع للأسبوع الثاني.
واتفقت بكين وواشنطن، الخميس، على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر/تشرين الأول. ولقي النبأ ترحيباً من المستثمرين الذين يأملون في انتهاء الحرب التجارية التي أدت إلى زيادات متبادلة للرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما أضر بالنمو الاقتصادي.
(رويترز)
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