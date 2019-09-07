تدفق السيولة يقود الأسهم لقواعد سعرية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت السيولة في الأسواق المحلية، خلال الأسبوع المنصرم، من خلال عمليات شراء أجنبية ومؤسساتية على الأسهم القيادية، في قطاعي البنوك والعقار، إلى جانب أسهم منتقاة، وكان عنوانها الأبرز رفع ملكية الأجانب في «الإمارات دبي الوطني»، بالإضافة إلى قرار تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال أسبوع بنسبة 4.8% عند مستوى 2890.92 نقطة، بدعم القطاع المصرفي الذي ضغط بدوره على مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وتراجع به 1% إلى 5114.09 نقطة.

حصدت الأسهم سيولة أسبوعية بلغت 2.7 مليار درهم، توزعت بواقع 1.7 مليار درهم في سوق دبي، ومليار درهم في سوق أبوظبي، ووصلت الكميات المتداولة من الأسهم إلى 1.097 مليار سهم، منها 797.5 مليون درهم في دبي، و299.5 مليون درهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 23.4 ألف صفقة.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) للشراء في أسبوع بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 540.4 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين كثفت المحافظ الاستثمارية من مشترياتها الأسبوعية في السوقين، وبصافي استثمار بلغ 257.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 12 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و245.4 مليون درهم محصلة شراء دبي.

سوق دبي

وجاء ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي خلال أسبوع، بالدعم القوي من القطاع المصرفي إلى جانب العقار والنقل والاستثمار.

وارتفع قطاع البنوك 10% بعد الارتفاع اللافت ل«الإمارات دبي الوطني» 19.48%، و«دبي الإسلامي» 2.54%، و«جي إف إتش» 0.11%.

وزاد قطاع العقار 0.16% مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 1.01%، و«ديار» 0.31%. وزاد أيضاً قطاع الاستثمار 2.2% بفعل صعود «دبي للاستثمار» 1.53%، و«شعاع كابيتال» 1.03%، و«سوق دبي المالي» 4.77%.

وارتفع قطاع النقل 1.14% معززاً بمكاسب «العربية للطيران» 0.83%، و«أرامكس» 0.71%، و«الخليج للملاحة» 7.89%.

سوق أبوظبي

من جانبه، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع، متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والاتصالات والخدمات.

ونزل قطاع البنوك 1.3% مع نزول سهم «أبوظبي الأول» 1.7%، و«أبوظبي التجاري» 0.92%، في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.98%. وهبط قطاع العقار 2.8% مع هبوط سهم «الدار» 3.13%، في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.81%. وانخفض كذلك قطاع الاتصالات 0.71% أي بالنسبة ذاتها التي تراجعها سهم «اتصالات». وبالعكس، ارتفع قطاع الطاقة 1.1% مستفيداً من ارتفاع «دانة غاز» 0.31%، و«أدنوك للتوزيع» 2.66%. وزاد أيضاً قطاع الاستثمار بنحو 3% مدفوعاً بنمو «إشراق» 2%، و«الواحة كابيتال» 2.91%.

التداولات الأسبوعية

وخطف سهم «الإمارات دبي الوطني» الأنظار، من خلال تداولات أسبوعية بلغت 794 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 13.8 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 250 مليون درهم وأغلق عند 5.25 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» الذي اجتذب تداولات بقيمة 1.77.8 مليون درهم، مغلقاً عند 5 دراهم.

وتركزت التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي على سهم «أبوظبي الأول» بنحو 328.4 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 15 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 138.4 مليون درهم، وأغلق عند 8.61 درهم، ثم سهم«أبوظبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 135.3 مليون درهم، مغلقاً عند 5.15 درهم.

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الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، احتل المركز الأول سهم «الإمارات دبي الوطني»، وصعد 19.48% ليغلق عند 13.8 درهم، ثم سهم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، 13.25% إلى 4.7 درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة»، وارتفع 7.89% إلى 0.82 درهم.

وفيما يتعلق بالارتفاعات في سوق أبوظبي، جاء في المقدمة سهم «أكسا للتأمين» بارتفاعه 25% عند 0.5 درهم، ثم «العالمية القابضة» بارتفاعه 15% مغلقاً عند 3.45 درهم، تلاه سهم «مجموعة الشارقة» وصعد بنسبة 14.99% عند 0.89 درهم.

وبشأن التراجعات جاء في المقدمة بسوق دبي سهم «الأسمنت الوطنية» بتراجع 7.69% مغلقاً عند 2.4 درهم، تلاه سهم «دار التكافل»، بتراجعه 3.09% وإغلاقه عند 0.595 درهم، ثم سهم «الأغذية المتحدة»، ونزل 2.91% ليغلق عند 5 دراهم.

وجاء الانخفاض الأكثر في سوق أبوظبي من نصيب «أبوظبي لبناء السفن»، ونزل 21.72% ليغلق عند 1.55 درهم، تلاه سهم «البنك العربي المتحد» وهبط 10% إلى 0.999 درهم، ثم «طيران أبوظبي»، بنزوله 9.46% مغلقاً عند 2.68 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 582.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، و107.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و472.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 582.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي فقط، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 629 مليون درهم محصلة شراء، منها 540.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و88.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 629 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.5 مليون درهم محصلة بيع العرب، و622.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

أما في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 68.14 مليون درهم محصلة شراء، منها 9 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و18.87 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و40.26 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وبالعكس، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 68.14 مليون درهم محصلة بيع.

شراء الأجانب

وتركز ت مشتريات الأجانب خلال جلسات الأسبوع المنصرم على سهم «الإمارات دبي الوطني» بالدرجة الأولى، إلى جانب أسهم «دبي الإسلامي»، و«العالمية القابضة»، و«جي إف إتش»، و«أبوظبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع»، و«دي إكس بي»، و«تبريد»، و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الأول».

المحافظ الاستثمارية

هذا وكثفت المحافظ الاستثمارية من مشترياتها الأسبوعية، بصافي استثمار بلغ 257.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 12 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي،

و245.4 مليون درهم محصلة شراء دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 257.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 12 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و245.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي.