شكرا لقرائتكم خبر عن رونق الكاريبي.. 7000 جزيرة للاستجمام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مجد عبدالله

إذا كنت تنوي السفر إلى وجهتك السياحية المفضلة مع ضمان الحصول على أقصى درجات الرضا والقناعة، إضافة إلى الاستمتاع بأدق تفاصيل هذه الرحلة بدون أن تتحمل تكاليف باهضة الثمن. فلا بد لك من زيارة منطقة الكاريبي للظفر بالعطلة والإجازة السنوية المثالية التي تحلم بها، نظراً لما تحويه هذه المنطقة من معالم سياحية بارزة ومناظر طبيعية جذابة وجزر خلابة، إضافة إلى الشواطئ الرائعة التي تبعث البهجة والسرور في نفوس كل من يزورها. تقع منطقة الكاريبي إلى الجنوب الشرقي من أمريكا الشمالية ويوجد هناك حوالي 7000 جزيرة.

نستكشف وإياكم أفضل الأماكن السياحية المفضلة للسفر في منطقة البحر الكاريبي، وذلك وفقاً لتصنيفات موقع «يو إس نيوز وورلد ريبورت» الأمريكي المختص بالتقارير التحليلية والإحصائية، حيث سيشعر كل من يزور هذه المناطق بأنها تستحق الثمن الذي دفع، وأن أمواله لم تذهب سُدى.

جزر سانت فنسنت وجرينادين

تتكون جزر سانت فنسنت وجرينادين من 32 جزيرة، أكبر هذه الجزر هي سانت فنسنت. وتصدرت قائمة أفضل المواقع في قوائم أخبار الولايات المتحدة لأفضل الشواطئ الكاريبية ووجهات شهر العسل. تتمتع بطبيعة ساحلية غاية في الجمال، وتعتبر شواطئها الهادئة ورمالها البيضاء عامل جذب رئيسي للسياح من مختلف أنحاء المعمورة.

جزر كايمان

تقع جزر كايمان جنوب كوبا، وهي عبارة عن أرخبيل يتكون من ثلاث جزر: جزر كايمان الكبرى، كايمان براك وليتل كايمان. ودائماً ما توصف بأنها أفضل الوجهات السياحية في منطقة الكاريبي، نظراً لوفرة منتجعاتها الرائعة ومياهها الزرقاء الصافية.

جزر تاركس وكايكوس

جزر تاركس وكايكوس هي أرخبيل مكون من 40 جزيرة مرجانية في المحيط الأطلسي، وهي جزر تابعة للتاج البريطاني تقع بالتحديد في جنوب شرقي جزر البهاما، وهي وجهة مشهورة للسفن السياحية، وذلك بفضل شواطئها الرملية البيضاء والمياه الزرقاء الصافية. يمكن لزوارها استكشاف الشعاب المجاورة عبر غوص السكوبا أو اكتشاف تاريخ المنطقة العريق في متحف تاركس وكايكوس الوطني.. وتنبع أهمية هذه الجزر من كونها تملك ساحلاً يوصف بأنه أفضل ساحل في العالم، إضافة إلى تميزها بالمياه الصافية والجذابة، فضلاً عن أنها تعتبر الوجهة السياحية المثالية لمحبي هواية الغوص وعشاق صيد الأسماك.

جزيرة جرينادا

يطلق عليها لقب «جزيرة التوابل في البحر الكاريبي»، تقع في أقصى جنوب منطقة البحر الكاريبي وهي مشهورة بزراعة نبات جوزة الطيب. وتعتبر الجزيرة هي أيضاً موطناً للعديد من النباتات مثل القرنفل والقرفة وعدد كبير ومتنوع من الفاكهة النادرة. وتشتهر بطبيعتها الخلابة ومناظرها الرائعة.

جزيرة بربادوس

تقع جزيرة بربادوس في أقصى شرق منطقة البحر الكاريبي ضمن مجموعة جزر تعرف بجزر الأنتيل الصغرى، بالقرب من سانت فنسنت وجزر جرينادين وسانت لوسيا. وتعد ثقافتها المحلية مزيجاً ما بين تقاليد بريطانية وتأثيرات غرب القارة الإفريقية. يستمتع سياح الجزيرة بكثير من الأنشطة والفعاليات مثل ركوب الأمواج والتجديف والغوص، إضافة إلى صيد الأسماك.

ترينيداد وتوباجو

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تقع في جنوب البحر الكاريبي على بعد 11 كيلو متراً من فنزويلا. وتتألف من جزيرتين رئيسيتين هما ترينيداد، أكبر جزيرة، وتوباجو، إضافة إلى 21 جزيرة صغيرة أخرى.

ويرغب معظم السياح في زيارة ترينيداد وتوباجو خلال شهر فبراير، لمشاهدة الكرنفال السنوي، والاستمتاع بتجربة سياحة لا مثيل لها.

جزيرة مارتينيك

تعتبر ثقافة مارتينيك مزيجاً بين الثقافات الفرنسية والهندية الغربية. وتتميز الجزيرة بالتلال المنحدرة والشوارع الضيقة والحدائق الرائعة والشلالات المبهرة، إضافة إلى الشواطئ الخلابة.

ويمكن لزوار مارتينيك القيام بمجموعة واسعة من الأنشطة في الهواء الطلق في الجزيرة، مثل رياضة المشي لمسافات طويلة وتمارين الهبوط عبر الشلالات.

بورتوريكو

تقع على بعد ثلاث ساعات طيران من ميامي، تتميز بورتوريكو بشواطئها الهادئة ومواقع ركوب الأمواج الرئيسية. صنفها موقع أخبار الولايات المتحدة في المركز الأول للعطلات العائلية في منطقة الكاريبي إلى جانب كونها تعتبر من بين أفضل المواقع السياحية للأشخاص ميسوري الحال في منطقة الكاريبي.

كوراكاو

تشتهر كوراكاو بالمباني الاستعمارية الهولندية الملونة والمشرقة التي تصطف على الواجهة البحرية. وتتميز شواطئها بكثرة الشعاب المرجانية.وتعتبر كوراكاو وجهة الغوص والغطس المثالية، ما يمنح زوارها فرصة الاستمتاع بتجربة سياحة استثنائية.

جزر فيرجن الأمريكية

تعتبر جزر فيرجن الأمريكية المجاورة بديلاً لجزر فيرجن البريطانية فيما يتعلق بالتكلفة، فهي تعتبر أرخص من حيث التكاليف. وتتضمن الجزر شواطئ خلابة ومحال تسوق فاخرة ومعالم تاريخية مذهلة. كما تمنح حديقة جزر فيرجن الوطنية، السياح فرصة لركوب قوارب الكاياك والاستمتاع بتجربة الإبحار، إضافة إلى التخييم طوال الليل على الشاطئ.

جزر فيرجن البريطانية

هي جزء من أرخبيل بركاني في منطقة البحر الكاريبية، تتألف جزر فرجن البريطانية من 60 جزيرة تضم 4 جزر رئيسية والعديد من الجزر الصغيرة، وتشتهر بالشواطئ التي تصطف على جانبيها الشعاب المرجانية وتعتبر وجهة رئيسية لليخوت. وتتميز بالشواطئ الرملية البيضاء وبالمأكولات البحرية الشهية.

سانت لوسيا

يمكن لسياح سانت لوسيا استكشاف تجارب جديدة والمشاركة بمجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل تجربة المسارات الانزلاقية الممتدة بين الغابات الخضراء الرائعة، إضافة إلى الاسترخاء على الشاطئ أو اكتشاف تاريخ المنطقة في متنزه جزيرة بيجون الوطني. كما يمكن للزوار الاستمتاع بمهرجان سانت لوسيا للجاز والفنون السنوي الذي يعتبر من أكبر وأجمل المهرجانات في الجزيرة.