شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء فرصة أخيرة لمن تخلف عن استلام قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالسادات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص جهاز تنمية مدينة السادات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، لمن تخلف عن استلام أراضى الإسكان الاجتماعى فى المواعيد المقررة.
من جانبه، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي القطع من 751 : 800، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 801 : 829، يوم الإثنين 9/9/2019.
وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الرابعة، من 1 : 50، يوم الأحد 15/9/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 16/9/2019، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 17/9/2019، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 18/9/2019، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 19/9/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 22/9/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 23/9/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 24/9/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 25/9/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الخميس 26/9/2019، والقطع من 501 : 550، يوم الأحد 29/9/2019، والقطع من 551 : 600، يوم الإثنين 30/9/2019، والقطع من 601 : 650.
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