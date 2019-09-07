شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء فرصة أخيرة لمن تخلف عن استلام قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫خصص جهاز تنمية مدينة السادات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، لمن تخلف عن استلام أراضى الإسكان الاجتماعى فى المواعيد المقررة.

Advertisements

من‫ جانبه، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي القطع من 751 : 800، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 801 : 829، يوم الإثنين 9/9/2019.

‫وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الرابعة، من 1 : 50، يوم الأحد 15/9/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 16/9/2019، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 17/9/2019، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 18/9/2019، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 19/9/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 22/9/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 23/9/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 24/9/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 25/9/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الخميس 26/9/2019، والقطع من 501 : 550، يوم الأحد 29/9/2019، والقطع من 551 : 600، يوم الإثنين 30/9/2019، والقطع من 601 : 650.