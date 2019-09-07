شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العلمين: 5 مليون متر مربع لإقامة منطقة صناعية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامه عبد الغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم تخصص منطقتين بإجمالى 5 مليون متر مربع، لإقامة عدد من المصانع عليها.

وأوضح المهندس أسامة عبد الغنى أن الأنشطة التى تستهدفها مدينة العلمين الجديدة تتمثل فى صناعة الإكتورونيات، والصناعات المكملة لمواد البناء مثل الخرسانة الجاهزة، والطوب الرملى، وصناعة البتروكيماويات.

أنه جارى تنفيذ أول جامعة إماراتية خاصة داخل مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الجامعة الأهلية ، وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

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وأضاف المهندس أسامة عبد الغنى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم طرح تنفيذ أول مدرسة لغات تعليم أساسى داخل المدينة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع مخابز داخل المدينة.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة، أكد أنه من المقرر أن يتم طرح أول وحدات سكنية بمنطقة الداون تاون بالعلمين الجديدة خلال أيام، لافتا إلى أن العمل بالمشروع جارى على قم وساق، ومان المقرر الانتهاء من تشطيب كامل الوحدات قبل الموعد، وتسليم الوحدات للحاجزين سيبدأ اعتبارا من يونيو 2020.