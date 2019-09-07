شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 101.1 مليون ورقة بقيمة 857.9 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 139.8 مليون ورقة، بقيمة 633 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 13.1 مليون ورقة بقيمة 631 مليون جنيه، تلاه قطاع العقارات بحجم تداول 135.4 مليون ورقة بقيمة 537.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 58.1 مليون ورقة بقيمة 429.3 مليون جنيه.

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وفى المركز السادس حل قطاع الاتصالات بحجم تداول بلغ 225.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 409.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 62 مليون ورقة منفذة بقيمة 380.9 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 29.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 308.8 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول 44.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 203.1 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 37.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 193 مليون جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 7.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 8007 ورقة بقيمة 511 ألف جنيه.