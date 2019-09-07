شكرا لقرائتكم خبر عن "رقم قومى للمصانع" أبرز مقترحات "رجال الأعمال" لضم مصانع بير السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن اللجنة أعدت ورقة عمل تضمنت رؤيتها لوضع الصناعة المحلية فى مصر سواء أبرز التحديات والمشاكل ومقترحات حلولها.

وأضاف المنزلاوى، لـ"الخليج 365"، أن أبرز المشاكل التى تناولها أعضاء الجمعية هى المصانع غير الرسمية "بير السلم"، بسبب تأثيرها السلبى على جودة المنتجات المحلية، وصحة المواطنين وعدم وجود منافسة شريفة مع نظيرتها الرسمية بسبب ارتفاع تكلفة الأخير من ضرائب ورسوم.

Advertisements

وأشار المنزلاوى، إلى اقتراح أعضاء اللجنة لحل المشكلة السابقة، من خلال الرقابة على تلك المصانع بإصدار رقم قومى للمنشأة الصناعية يتضمن تعريفها ونشاطها وحجم أعمالها، مع تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمظلة الرسمية عبر التجاوز عن الضرائب والتأمينات عن السنوات السابقة، وحوافز ضريبية أخرى.

ولفت المنزلاوى، إلى أن لجنة الصناعة ناقشت أيضاً ملف زيادة جودة المنتجات المصرية، واقترحت توقيع بروتوكولات بين المصانع والمراكز البحثية بالجامعات، خاصة وأن معظم المصانع لا تستطع تحمل ميزانيتها مركز أبحاث وتطوير، ولذا يمكن استعانتها بالمركز العلمية بالجامعات لتطوير منتجاتها.