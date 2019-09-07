شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.. "CIB" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 6.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 496.8 مليون جنيه، أعقبه "حديد عز" بحجم تداول بلغ 33 مليون ورقة، وقيمة تداول 346.9 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 15.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 228.8 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 63.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 171.2 مليون جنيه، ثم "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول 15.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 162.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 13.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 134.2 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 8.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 130.4 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيريس القابضة" بحجم تداول 6.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 126.2 مليون جنيه، وفى التاسع "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 172.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 122.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول بلغ 18.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 114.8 مليون جنيه.