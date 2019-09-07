شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تجهز لاستضافة أضخم تجمع للمستثمرين لتنمية إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، مائدة مستديرة معPieter de Ruiter رئيس مجلس الأعمال الهولندى الأفريقى، والذى يزور مصر خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجارى، للتنسيق للترتيب لإقامة مؤتمر Africa Works فى مصر.

وكان وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، قد شارك فى مؤتمر Africa Works خلال الفترة من 7 إلى 10 إبريل فى روتردام بهولندا تحت عنوان "Future African Cities"، والذى نظمه مجلس الأعمال الهولندى الأفريقي، بالتعاون مع جمعية الأعمال الألمانية-الأفريقية ووكالة تنمية الاستثمارات والتسويق فى روتردام بهدف تسويق القارة الإفريقية كوجهة استثمارية وتجارية.

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وخلال المؤتمر، وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين، بروتوكول مع مجلس الأعمال الهولندى الأفريقي، كما تم الاتفاق على دراسة إقامة الدورة القادمة للمؤتمر بمصر فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وهى المرة الأولى التى يقام فيها خارج هولندا، وسيشارك بالمؤتمر عدد من الدول الأفريقية والأوروبية.