شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الهابط ليهاجم مستوى 1508.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1493.80 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1531.75.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1493.00 والمقاومة 1530.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط