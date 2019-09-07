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شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يستقر عند أعلى مستوياته منذ شهر – تحليل – 06-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم آبل APPLE INC (AAPL) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة المحوري 211.63 بالاستقرار أعلاه ، ليستهدف مستوى المقاومة 229.66 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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