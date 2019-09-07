شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 06-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح في وقت سابق بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، ويأتي ارتفاع السهم رغم محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء . Advertisements لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 110.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 117.15 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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