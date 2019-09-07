إي باي وسط توقعات إيجابية – تحليل – 06-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، صعد سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، فقد حاول السهم الانخفاض في وقت سابق ليبحث عن قاع صاعد ، والذي وجده عند استناده لخط الاتجاه الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليقفز بعدها ارتفاعاً . Advertisements لذلك نحن نتوقع المزي دمن الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.95 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 38.90 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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