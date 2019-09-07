كوكاكولا يجني أرباحه – تحليل – 06-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 54.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة 56.91 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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