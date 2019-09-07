شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يستقر من جديد بمنطقة سلبية – تحليل – 06-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ملامسته في وقت سابق لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع إعادة اختباره لمقاومة خط اتجاه صاعد كان السهم قد كسره من قبل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليستقر من جديد أدنى مستوى 27.89 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 22.60 إلى 31.17) ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 27.89 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 26.89 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط