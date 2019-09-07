شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات لاختراق مستوى 0.6830 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.6905 كمحطة رئيسية تالية، بينما يتطلب استمراره الثبات فوق مستوى 0.6740.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6770 والمقاومة 0.6880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد