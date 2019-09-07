شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على ثباته فوق مستوى 59.93، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبّع في البيع، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يستهدف مستوى 62.92 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.92

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد