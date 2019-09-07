«جولي شيك» تدشن مركز اتصال دوليّاً لخدمة عملاء الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تسعى شركة «جولي شيك» إلى مباحثات مستمرة؛ لتوسيع خدماتها في المنطقة، وتدشين مركز عمليات إقليمي في الرياض، إضافة إلى مركز اتصال دولي؛ لخدمة العملاء.

وقد عقدت الشركة «جولي شيك»، مباحثات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؛ لبحث خطط الشركة الاستراتيجية لتوسيع خدماتها في المملكة، وتدشين مركز عمليات إقليمي في الرياض، إلى جانب مركز اتصال دولي لخدمة العملاء.

وأثمرت المباحثات التي شارك فيها أرون لي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، عن عدد من الاتفاقات؛ لتوسيع مراكز التوصيل والدعم اللوجستي في جميع أنحاء المملكة، لترتفع تغطية الشركة لخدمات التوصيل في المملكة من 34 مدينة حالياً، إلى 100 مدينة في عام 2020، كما تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على البدء في تدشين مركز اتصال إقليمي ودولي؛ لخدمة العملاء في المملكة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جولي شيك» أرون، إن الشركة تعمل وفق رؤية استراتيجية مستدامة تعتمد على التوسع والتطوير المستمر لعملياتها لتصبح المملكة منصة انطلاق إقليمية لعمليات الشركة في المنطقة.