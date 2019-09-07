"الإسكان" تطلق خطة لتطوير مشروعات قطاع الأعمال بمحور المحمودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وزارة الإسكان، لتطوير عد من المشروعات سواء المملوكة لها بصفة مباشرة، او التى يتم يتقع تحت مسئوليتها من خلال اتفاقيات وبروتوكولات مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة، ومن هذه المشروعات قيام وزارة الإسكان بتطوير عدد من الأراضى المملوكة لوزارة قطاع الأعمال بمحور المحمودية، وفى هذا التقرير نستعرض دور وزارة الإسكان فى عملية التطوير من خلال عدد من النقاط وهى كالتالى.. 1- وقعت وزارة الإسكان بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الاعمال لتطوير قطع أراضى للأخيرة بمحور المحمودية. 2- طبقا للبروتوكول تتم عملية التطوير بالشراكة بين الوزارتين. 3- تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بإعداد مخطط عمرانى متكامل لهما، وترفيقهما. 4- تتولى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بتنفيذ أعمال بناء الوحدات عليهما، وطرح الوحدات للبيع بعد تغيير الاستخدام لهذه الأراضي إلى (سكنى/ مختلط). 5- تلتزم هيئة المجتمعات بإعداد المخطط التفصيلي التنموى سواء من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال التخطيط العمرانى،. Advertisements 6- تتولى هيئة المجتمعات استصدار التراخيص والموافقات واعتماد التقسيمات الخاصة بالأراضى محل التطوير. 7- تتولى هيئة المجتمعات تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية للأراضى محل التطوير. 8- تتولى هيئة المجتمعات بتنفيذ أعمال البناء للوحدات بالمشروع سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بالشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض. 9- تتولى هيئة المجتمعات طرح الوحدات التى سيتم إقامتها للبيع. 10- يتمثل دور الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج فى الحصول على موافقة المجلس الأعلي للتخطيط على تغيير استخدام الأراضى محل البروتوكول إلى نشاط سكنى مختلط، والحصول على شهادة الصلاحية من محافظة الإسكندرية، وتحمل تكلفة مقابل تغيير الاستخدام المستحقة لمحافظة الإسكندرية بنسبة 15 % مقابل تغيير الاستخدام والتحسين للأراضى محل البروتوكول إلى نشاط سكنى مختلط.

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