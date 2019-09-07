شكرا لقرائتكم خبر عن العرب والأجانب يستحوذون على 30.9% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 55.6 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 5.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.1% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.4%، والعرب على 10.5% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
أما تعاملات الأجانب غير العرب، سجلت صافى بيع قدره 1.52 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 825.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.9% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24% وسجل العرب 9.1%.
كانت هذه تفاصيل خبر العرب والأجانب يستحوذون على 30.9% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.