شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز المشروعات الصغيرة تعلن بيع 200 كراسة شروط لمجمع الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن بيع 200 كراسة شروط للمجمع الصناعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالغردقة، و60 كراسة شروط لمجمع مرغم بالإسكندرية، ومازال حجز الوحدات متاح حتى 12 سبتمبر، ويضم مجمع مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر 218 وحدة صناعية بمساحة 336 متر مربع، فيما يضم مجمع مرغم بالإسكندرية 204 وحدة صناعية بمساحة 144 متر مربع.

وعددت نيفين جامع، لـ"الخليج 365"، من مزايا المجمعات الصناعية الجديدة، أبرزها رخص قيمة تأجير تلك الوحدات، إذ يصل سعر تأجير المتر الواحد للوحدة 20 جنيه إضافة إلى 7.5 جنيه مصروفات صيانة بإجمالى 4500 جنيه، ويمكن للمتقدم تملك الوحدات بالتقسيط أو بنظام تمويل يسير من خلال أحد البنوك، كما تمتاز الوحدات بتوافر التراخيص الصناعية، وكافة المرافق والتجهيزات المطلوبة لإقامة مشروع.

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وأشارت نيفين جامع، إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة التنمية الصناعية لديهما قائمة بمنتجات تستوردها مصر يمكن تصنيعها محلياً وتتوافر لها مواد خام محلياً ولا تحتاج لتكنولوجيا متقدمة، مضيفة هناك أنشطة كثيرة متفرعة من أنشطة البتروكيماويات والصناعات الهندسية ويمكن تصنيعها محلياً.