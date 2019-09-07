«الإمارات» تحيل للتقاعد آخر طائرة بوينج 300-777

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أحالت «طيران الإمارات» آخر طائرة بوينج 300-777 للتقاعد، بعد أن شغلتها نحو 16 عاماً في أسطولها. وقالت الناقلة إنها أحالت آخر طائرة 300-777 التي تسلمتها في 25 يونيو 2003، حيث بلغ عدد الرحلات التي شغلتها الطائرة 14961 رحلة وقطعت 61375 ساعة طيران. وشغلت الطائرة لأول مرة إلى مطار لندن هيثرو، فيما كانت آخر رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان.

واستأثرت طيران الإمارات بواحدة من كل ثماني طائرات خرجت من خطوط إنتاج البوينج 777، وسوف تصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي ستشغل طائرات الجيل الجديد البوينج 8-777 و9-777.