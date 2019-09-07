شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تحيل للتقاعد آخر طائرة بوينج 300-777 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أحالت «طيران الإمارات» آخر طائرة بوينج 300-777 للتقاعد، بعد أن شغلتها نحو 16 عاماً في أسطولها. وقالت الناقلة إنها أحالت آخر طائرة 300-777 التي تسلمتها في 25 يونيو 2003، حيث بلغ عدد الرحلات التي شغلتها الطائرة 14961 رحلة وقطعت 61375 ساعة طيران. وشغلت الطائرة لأول مرة إلى مطار لندن هيثرو، فيما كانت آخر رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان.
واستأثرت طيران الإمارات بواحدة من كل ثماني طائرات خرجت من خطوط إنتاج البوينج 777، وسوف تصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي ستشغل طائرات الجيل الجديد البوينج 8-777 و9-777.
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