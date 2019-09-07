الذهب يمحو خسائره بفعل بيانات أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن الذهب من محو خسائره والتحول للصعود خلال تعاملات أمس الجمعة، وذلك عقب إعلان تقرير الوظائف الشهري.

وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال شهر أغسطس/آب الماضي وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات البالغة ضخ نحو 163 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه استقر معدل البطالة عند 3.7% في حين أن متوسط أجور العاملين بالولايات المتحدة ارتفع على أساس شهري لكنه تباطأ على أساس سنوي.

وكانت أسعار المعدن الأصفر تعرضت لضغوط على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية، والتي من ضمنها ارتفاع وظائف القطاع الخاص غير الزراعي وبالإضافة إلى التطورات التجارية الإيجابية مع إعلان الصين أن بداية الشهر المقبل سيشهد جولة مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة.

وتحول سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول للارتفاع بنحو 0.09% أو ما يعادل 1.30 دولار ليصل إلى 1526.80 دولار للأوقية بعد أن كانت خسائره تتجاوز ال10 دولارات في وقت مبكر من التعاملات، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% أو 4.45 دولار ليسجل 1523.50 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب الخميس أكبر خسائر يومية في 3 سنوات، حيث تهاوى سعر المعدن بمقدار 35 دولاراً، وهو ما جاء مع مكاسب أسواق الأسهم، حيث صعد مؤشر «داو جونز» بمقدار 372 نقطة ليغلق عند مستوى 26728 نقطة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.4% إلى 18.37 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.8% في الجلسة السابقة.

وفي أسواق العملات، تلقى الدولار الدعم في مواجهة العملات المناظرة من بيانات اقتصادية أمريكية متفائلة أمس الجمعة، ما أوقف عمليات بيع للعملة الأمريكية جرت في الآونة الأخيرة بينما عززت البيانات أيضاً عملات آسيوية في الوقت الذي خفف فيه مستثمرون نظرتهم التشاؤمية في الآونة الأخيرة تجاه الاقتصاد العالمي.

وسجل الجنيه الاسترليني أفضل أداء أسبوعي منذ مايو/‏ أيار، مرتفعاً نحو 1.4% مقابل الدولار، واستقر الاسترليني عند 1.2328 دولار وارتفعت عملات آسيوية على نحو طفيف.