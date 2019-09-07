850 مليار دولار خسائر «حرب التجارة» عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار بحث نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي»، هذا الأسبوع، إلى أن الشكوك التي تحيط بالسياسة التجارية، والتي يقودها النزاع المتصاعد لإدارة ترامب مع الصين، تعني أن الناتج الأمريكي سيفقد 200 مليار دولار، في حين سيخسر الناتج العالمي 850 مليار دولار حتى أوائل العام القادم.

ووجد باحثو البنك المركزي الأمريكي، الذين قاموا بتحليل مقالات صحفية ونتائج للشركات لتقدير الشكوك التي تحيط بسياسات التجارة، أن تلك الشكوك قفزت مؤخراً إلى «مستويات لم تشهدها منذ عقد السبعينات من القرن الماضي».

ثم قام الباحثون بتقدير الضرر، الذي توجهه مثل هذه الشكوك إلى النشاط الاقتصادي مع قيام الشركات بتقليص الاستثمار والإنتاج، وخلصوا إلى أنه على المستوى العالمي وفي الولايات المتحدة؛ فإن التأثير يبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع تقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، يبلغ حوالي 20 تريليون دولار والناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 85 تريليون دولار؛ فإن تأثيراً بنسبة 1% بسبب الشكوك التجارية، سيعني فقدان الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حوالي 200 مليار دولار، بينما يصل الرقم إلى 850 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لحسابات «رويترز».

ومن جهة أخرى، تباين أداء مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة، بعد أن كشفت الصين عن خطة جديدة لتحفيز اقتصادها المتعثر وبيانات ضعيفة للوظائف، عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)؛ لأسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي بورصة نيويورك، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 87 نقطة أو 0.33% إلى 26790.25 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.33 نقطة أو 0.15% إلى 2980.33 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 8.75 نقطة أو 0.11% إلى 8125.58 نقطة.وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أمس، إنه سيرحب بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر/‏‏أيلول وأكتوبر/‏‏تشرين الأول.

وقال إنه إذا أصبحت أسعار الفائدة في «الوضع العادي» فإن ذلك سيساعد الاقتصاد الأمريكي على العودة إلى معدلات نمو فوق 3%.

كما قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن المحادثات التجارية الأخيرة مع الصين تمت بشكل جيد.

وفي القارة العجوز، استقرت الأسهم الأوروبية أمس، بعد تحقيقها مكاسب على مدى جلستين، في الوقت الذي تبدد فيه أثر مؤشرات إيجابية صادرة هذا الأسبوع، ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، تغيراً يُذكر تقريباً بعد أن بدأ الجلسة منخفضاً قليلاً، فيما تخلف المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير في الأداء عن السوق الأوروبية بوجه عام مع تراجع أسهم شركات التعدين المدرجة في لندن، وزاد المؤشر داكس 0.3% متجاهلاً بيانات تُظهر انخفاضاً غير متوقع في الطلبيات الصناعية في يوليو/‏‏‏تموز.