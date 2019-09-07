أبوظبي تجمع مسؤولي الطاقة في العالم لرسم مستقبل القطاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق الاثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الذي يستمر حتى 12 سبتمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وسيشهد مشاركة واسعة لأكثر من 15 ألفاً من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الإماراتية والعالمية.

ويستضيف المعرض الذي يمتد على مساحة 35000 متر مربع، 4000 مندوب من وفود الدول المشاركة وأكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص من أكثر من 150 دولة، ومشاركة أكثر من 66 وزيراً من جميع أنحاء العالم.

ويستقطب الحدث الذي سينعقد لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط على مدار أربعة أيام، أكثر من 300 متحدث رسمي من الشخصيات العالمية البارزة وصناع القرار، إضافة إلى حضور عدد قياسي من المشاركين الدوليين.

كما سيستضيف المؤتمر أكثر من 80 جلسة تستعرض حلقاتها جميع أطياف الطاقة، من النفط والغاز والكهرباء، إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية، والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات، وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة، ليشكل هذا المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعاً في مجال الطاقة.

ويتيح الحدث الذي يعقد كل ثلاث سنوات، لمئات الخبراء العالميين فرصة عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الاتجاهات من جميع أنحاء العالم، وقد شهد على مدار تاريخه مشاركة نخبة واسعة من المتحدثين المتميزين.

وستشهد النسخة الرابعة والعشرون للمؤتمر حضور نخبة من المتحدثين الرسميين وقادة قطاع الطاقة في الإمارات، من بينهم المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والمهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

وسيتحدث أيضاً خلال المؤتمر سعيد الطاير، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية (إينيك)، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار.

ويشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين عدد كبير من الشركات الرائدة عالمياً لتستعرض خدماتها ومنتجاتها ومشاركة خبراتها، ومن بينها شركة مياه وكهرباء الإمارات، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وإكسبو دبي 2020، والهيئة الاتحادية للماء والكهرباء (فيوا)، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وتوتال، وسيمينز، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للتأمين، وموانئ دبي العالمية.

يستعرض المؤتمر أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة، تستضيفها مجموعة من المنظمات. ومن بينها «أفضل 100 شركة في تحويل الطاقة للشركات الناشئة»، والتي تستعرض أبرز 100 شركة عالمية ناشئة متخصصة في المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً والتي من شأنها توفير حلول مستدامة لتغير المناخ، وتحسين كفاءة تشغيل الطاقة.

أكبر جناح للسعودية بمشاركة 20 شركة

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يتوجد أكثر من 20 شركة ومؤسسة سعودية في مؤتمر الطاقة العالمي لاستعراض أعمالها وخدماتها، لتؤكد قوة قطاع الطاقة في المملكة والجهود المبذولة نحو تحقيق نموذج صناعي أكثر استدامة.

وسيخصص ركن لجناح المملكة العربية السعودية ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث ستمثل المشاركة السعودية أكبر جناح لدولة مشاركة في الحدث والذي يمتد على مساحة 1400 متر مربع، تقدم فيه المملكة خططها الطموحة في سبيل تعزيز اقتصادها.

«بيئة» تقدم مشروعين للاستدامة

تعرض شركة «بيئة»، ابتكاراتها في مجال الطاقة النظيفة وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة خلال مؤتمر الطاقة العالمي.

يشارك في هذا المؤتمر مشروعان من مشاريع «بيئة» بالشراكة. المشروع الأول هو «أيون» (ION) الذي أطلِق كأول شركة نقل تجاري مستدام في المنطقة عبر شراكة مع مجموعة «الهلال» للمشاريع، علماً أنّه تم اختيار «أيون» شريكاً رسمياً للنقل المستدام خلال المؤتمر. سوف يعرض «أيون» خطط شركة «بيئة»، والتزامها بتوفير حلول نقل خالية من الانبعاثات الكربونية.

أمّا المشروع الثاني، شركة «الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة» (EWTE)، المشروع المشترك بين شركة «بيئة» وشركة «مصدر» فستعرض خلاله أحدث الابتكارات في جناح «بيئة»، وسيتم تعرّيف الزائرين إلى مشروعها الفريد من نوعه، «محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة»، والتي تعد أول منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في الإمارات.

ويشارك خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، في حلقة نقاش حول هذا الموضوع في اليوم الافتتاحي للمؤتمر. ويتحدث عن مشاريع «بيئة» الرائدة في هذا المجال، سواء مشاريعها الذاتية أو المشاريع المشتركة مع شركاء آخرين؛ كمشروعي «أيون» و«شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة».