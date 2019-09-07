«مخاطر السمنة» تطرح فرصاً واعدة للاستثمار في 5 قطاعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

لا شك في أن السمنة خطر يتهدد حياة الإنسان بما يفرض من مخاطر صحية متعددة، لكن يرى خبراء مال وأعمال أن الارتفاع المستمر في معدلات السمنة العالمية وتنامي الوعي في الوقت نفسه بشأن الصحة يسهمان في إيجاد فرص استثمار كبيرة مرتبطة بهذه الظاهرة المتنامية.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن أنّ السمنة أحد التحديات الثلاثة الأكثر شيوعاً في العالم اليوم إلى جانب سوء التغذية والتغير المناخي. فزيادة الوزن لا توجد صعوبات بالنسبة إلى الشركات والحكومات فحسب، بل تتسبب أيضاً بمشاكل صحية للأفراد.

وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أنّ عدد المصابين بالسمنة حول العالم تضاعف أكثر من مرتين منذ عام 1980، ولم تنجح ولو دولة واحدة في معالجة هذا الأمر. كما تظهر الأرقام أنّ نحو 2.3 مليارات شخص (قرابة 30% من سكان العالم) يعانون من زيادة الوزن، أي قرابة ثلاثة أضعاف عدد الأطفال والراشدين المصابين بسوء التغذية حول العالم. ومن بين هؤلاء هناك 700 مليون شخص تقريباً مصاب بالسمنة.

قال داميان نج محلّل الجيل القادم في بنك جوليوس باير، إن الاستثمار بظاهرة السمنة العالمية يحتاج نهجاً استثمارياً قطاعياً نظراً لتوفّر مجموعة واسعة من أنواع الدعم والخدمات والأنشطة المقدمة لمن يعالجون مشاكل الوزن. وحدد البنك بالتالي خمسة قطاعات مرتبطة بظاهرة السمنة العالمية ويمكن الاستثمار فيها وهي: الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والصحة والرفاهية، والألبسة الرياضية، والأحذية الرياضية.

وأشار إلى أنه ومن الناحية الاستثمارية، يتوقع أن يشهد الجزء الذي يتعامل مع ظاهرة السمنة العالمية من الرعاية الصحية نمواً. فبحسب الاتحاد العالمي لمكافحة السمنة، تبلغ الكلفة المباشرة لمعالجة السمنة نحو 850 مليار دولار حول العالم. وإذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة، يمكن أن ترتفع فواتير معالجة الأمراض المرتبطة بالسمنة لتصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2025. وبحسب بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، تكلّف السمنة نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وحدها قرابة 147 مليار دولار سنوياً، حيث إنّ أكثر من ربع الأمريكيين الذين يتراوح عمرهم بين 17 و24 عاماً لا يقدرون على الانضمام إلى الجيش بسبب ثقل وزنهم أو مرضهم.

الأغذية والمشروبات

وعلى الرغم من توقعاته بعدم تراجع الطلب على الوجبات سريعة التحضير لكون هذه الأطعمة ملائمة ولذيذة وأسعارها قريبة من المتناول، إلا إنه توقع أن ينمو قطاع الأغذية والمشروبات الصحية أيضاً نظراً إلى التوجه القائم على استهلاك أطعمة صحية وطازجة حول العالم. ولمجاراة هذا النموّ، بدأ بعض مزوّدي الأطعمة سريعة التحضير بدراسة إمكانية توفير برغر من دون لحم أو منتجات غذائية أخرى مرتكزة على النبات. وينتج هذا التبدل في سلوك المستهلكين عن الوعي المتزايد لأهمية النظام الغذائي، وتوسّع الطبقة المتوسطة، وارتفاع الدخل المتاح، والتمدّن السريع، وزيادة عدد شركات الأغذية التي توفر أطعمة طازجة وأكثر صحية. ومن بين أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها في هذه الفئة: البقالة والأطعمة الطازجة، والأطعمة العضوية، ومشروبات البروبايوتك المعزّزة للصحة.

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الصحة والرفاهية

ولفت البنك في دراسة حديثة له إلى أن التوقعات المتعلقة بقطاع الصحة والرفاهية تبقى إيجابية نظراً لثلاثة عوامل أساسية هي الوعي المتنامي لأهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي، والتوفيق بين العطلات الاستجمامية وتمارين اللياقة البدنية، وزيادة عدد المراكز الصحية والاستجمامية. أما أهمّ فئتين في هذا القطاع، فهما السياحة الصحية والمتمّمات الصحية. في هذا الإطار، أعلن معهد الصحة العالمي أنّ سوق الصحة والرفاهية العالمي نما بنسبة 13.5% عام 2017 وزادت قيمته من 3.7 تريليون دولار عام 2015 إلى 4.2 تريليون. وبحسب توقّعات قطاع الصحة والرفاهية العالمي في عام 2019 والتي كشفت عنها الشركة الاستشارية الأمريكية «ردوود أدفايزر»، سيشهد هذا الرقم ارتفاعاً ليصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

هذا، ويظهر توجّه حول العالم بإضافة مضادات أكسدة وفيتامينات ومكوّنات أخرى إلى الأطعمة (مثل الكالسيوم والألياف والأوميغا 3). وبحسب بيانات معهد الصحة العالمي، بلغت قيمة قطاع المتمّمات الصحية العالمي قرابة 200 مليار دولار عام 2018، ويُتوقع أن تتجاوز ال300 مليار بحلول عام 2030. وأظهر استبيان أجرته شركة «هاريس بول» بالنيابة عن الجمعية الأمريكية لتقويم العظام أنّ أكثر من 4 من أصل 5 أمريكيين راشدين يتناولون متمّمات غذائية على الرغم من أنّ ربعهم فقط يعانون من نقص في المغذيات.

الألبسة والأحذية الرياضية

قال خبيرا البنك: إنّ قطاعين سيتأثران إيجاباً بتنامي الاهتمام باللياقة البدنية ونمط الحياة الصحي، وهما قطاع الألبسة الرياضية وقطاع الأحذية الرياضية. قُدّرت قيمة قطاع الأحذية الرياضية العالمي ب 40 مليار دولار عام 2017. وبحسب شركة «غراند فيو ريسورش»، يُتوقع أن تزيد قيمته أكثر من ضعفين لتصل إلى 96 ملياراً بحلول عام 2030، وذلك بسبب ازدياد العضويات في أندية اللياقة البدنية والرغبة في مكافحة السمنة، وكذلك رواج الأنشطة الاستجمامية في الهواء الطلق وازدياد مبيعات التجزئة على الإنترنت.

ولفتا إلى أن فرص استثمار طويلة الأمد في ظاهرة السمنة العالمية تبرز بشكل لافت نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات السمنة والوعي المتنامي حيال أهمية الصحة. لكن يتعين على المستثمرين الانتباه إلى مخاطر تقلّب السوق قصيرة الأمد التي تنتج عن النزاع التجاري الحالي بين الصين والولايات المتحدة والمخاوف المرتبطة بالركود الاقتصادي المحتمل. وبالنسبة إلى الشركات، ستنجح تلك التي تستثمر في الرعاية الصحية وتتخصص في معالجة الأمراض المرتبطة بالسمنة، إضافة إلى بعض الشركات التي تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات والتي تجاري التبدّل الحاصل في تفضيلات المستهلكين، وتأخذ بعين الاعتبار الخيارات الغذائية الأكثر صحية والسياحة الصحية والاستجمامية، وكذلك قطاع الألبسة والأحذية الرياضية.