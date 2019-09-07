«وول ستريت» تتباين على وقع خطة تحفيز صيني وبيانات الوظائف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة، بعد أن كشفت الصين عن خطة جديدة لتحفيز اقتصادها المتعثر وبيانات ضعيفة للوظائف، عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)؛ لأسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

في بورصة نيويورك، تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة؛ ليتجه «داو جونز» الصناعي إلى تسجيل الصعود اليومي الثالث على التوالي.

ويأتي أداء «وول ستريت» بعد الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري، الذي أظهر إضافة اقتصاد الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر أغسطس/‏آب الماضي، وتعد هذه الأرقام مخيبة للتوقعات التي كانت تشير إلى أن سوق العمل، سيشهد تدفق نحو 163 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وسجل متوسط أجور العاملين بالولايات المتحدة تسارعاً في النمو على أساس شهري في أغسطس/‏آب، لكنه تباطأ على أساس سنوي. ويمثل أغسطس/‏آب الشهر الثالث على التوالي، الذي يشهد تباطؤاً في وتيرة ضخ الوظائف لسوق العمل بعد تعديل قراءة يونيو/‏حزيران ويوليو/‏تموز بالخفض.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 62.10 نقطة أو 0.23% إلى 26790.25 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.33 نقطة أو 0.15% إلى 2980.33 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 8.75 نقطة أو 0.11% إلى 8125.58 نقطة.

وفي القارة العجوز، الأسهم الأوروبية على استقرار أمس الجمعة، بعد تحقيقها مكاسب على مدى جلستين، في الوقت الذي تبدد فيه أثر مؤشرات إيجابية صادرة هذا الأسبوع بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والأوضاع السياسة في أوروبا.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، تغيراً يُذكر تقريباً بعد أن بدأ الجلسة منخفضاً قليلاً، فيما تخلف المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير في الأداء عن السوق الأوروبية بوجه عام مع تراجع أسهم شركات التعدين المدرجة في لندن، وزاد المؤشر داكس 0.3% متجاهلاً بيانات تُظهر انخفاضاً غير متوقع في الطلبيات الصناعية في يوليو/‏تموز.

وفي آسيا، بلغت الأسهم اليابانية، أعلى مستوى في شهر عند الإغلاق أمس الجمعة، وربح المؤشر نيكاي 0.54% ليغلق عند 21199.57 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول أغسطس/‏آب. وفي الأسبوع، تقدم المؤشر القياسي 2.4% مسجلاً أكبر مكسب في خمسة أشهر، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17% إلى 1537.10 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق في شهر.

(وكالات)